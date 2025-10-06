Опоссум напугал волейболисток во время матча в Бразилии

Во время матча чемпионата Бразилии по волейболу среди женщин опоссум выбежал на площадку и напугал спортсменок.

Появление любопытного животного обрадовало далеко не всех. Спортсменки клуба "Осаска" в ужасе бросились врассыпную, а одна из них даже подпрыгнула от неожиданности.

Испугался и сам незваный гость, он тут же ретировался с площадки.

Опоссумы часто посещают спортивные мероприятия в Бразилии. Но такая забавная реакция спортсменок случается редко.