Опоссум напугал волейболисток во время матча в Бразилии
Во время матча чемпионата Бразилии по волейболу среди женщин опоссум выбежал на площадку и напугал спортсменок.
Появление любопытного животного обрадовало далеко не всех. Спортсменки клуба "Осаска" в ужасе бросились врассыпную, а одна из них даже подпрыгнула от неожиданности.
Испугался и сам незваный гость, он тут же ретировался с площадки.
Опоссумы часто посещают спортивные мероприятия в Бразилии. Но такая забавная реакция спортсменок случается редко.