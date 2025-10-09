На проведение матчей волейбольного ЧЕ выделили несколько сот тысяч евро

Депутаты городского совета болгарской столицы единогласно выделили 500 тыс. левов (около €250 тыс.) болгарской федерации волейбола на проведение матчей мужского чемпионата Европы в 2026 году.

Чемпионат Европы по волейболу пройдет с 10 по 27 сентября 2026 года в Болгарии, Финляндии, Италии и Румынии.

Местом проведения матчей Болгария первоначально предлагала Варну, но после успеха национальной сборной на чемпионате мира в Филиппинах, где команда завоевала второе место, было принято решение о переносе игр в Софию, оно должно быть одобрено Европейской конфедерацией волейбола.