Главные события 1-го тура Суперлиги по волейболу

1-й тур поразил болельщиков яркой битвой лидеров и тяжёлыми победами тех, от кого этого не ждали.

Мужская волейбольная Суперлига наконец-то стартовала. Да как! 1-й тур подарил болельщикам сразу несколько ярких матчей с неожиданными исходами. В центральной игре недели казанский «Зенит» реабилитировался за неудачу в Кубке Победы, разгромив московское «Динамо». В Нижнем Новгороде «Горький» сенсационно оказался сильнее «Белогорья», а «Ярославич», вернувшийся в Суперлигу, победил с первой же попытки.

Рассказываем об этих и других событиях подробнее.

Казань разгромила Москву

После Кубка Победы, где «Динамо» завоевало главный трофей, а «Зенит-Казань» стал четвёртым, казалось, в матче грандов как минимум нет фаворита. Но команда Алексея Вербова показала, что две победы во встречах с динамовцами на групповом этапе были неслучайны. Сверхубедительное начало чемпионата от действующего его победителя.

В сравнении с неудачным полуфиналом Кубка Победы (матч за третье место брать в расчёт не будем – там штаб казанцев экспериментировал) у «Зенита» вернулся в строй Дмитрий Волков, а место либеро занял Сантьяго Данани. И как же преобразилась игра команды Вербова! Волков привычно был «зажигалкой» на площадке и лидером атаки. Аргентинец же зацементировал приём. В столице Татарстана Сантьяго сразу полюбили и уже презентовали специальную форму, стилизованную под майки сборной Аргентины. Кажется, Илье Фёдорову будет непросто с ним конкурировать.

Борьба продолжалась ровно один сет. Где-то до его середины москвичи шли на равных и даже порой выходили вперёд на одно-два очка. Но затем прихватили блоком Максима Сапожкова, начал ошибаться Антон Сёмышев, а казанцы ещё и включили фирменную защиту. И «Динамо» просто рассыпалось.

Пожалуй, приговором для команды Константина Брянского стало начало второй партии, когда она повела 5:1, но моментально отдала это преимущество. Сапожков окончательно осел в блоке и отправился отдыхать, а казанский блок тем временем работал исправно. По итогам матча в этом элементе 11:5 в пользу «Зенита», и сколько ещё было смягчений! Да и вообще, казанцы в этой встрече были сильнее во всём. Уже третья победа в матчах с москвичами на старте сезона. Динамовцам есть над чем задуматься.

«Горький» начинает и выигрывает!

В межсезонье в Нижнем Новгороде решились на глобальный ребрендинг. Так клуб АСК стал «Горьким». И в первом же туре преподнёс сенсацию, победив на своей площадке «Белогорье»! В стартовом сете белгородцы долго входили в матч и получили «минус 5». Догнали, однако в концовке всё-таки уступили. А вот затем, казалось, всё встало на свои места — два следующих сета закончились с одинаковым разгромным счётом 25:14 в пользу белгородцев.

Две такие партии не могут не расслабить. Так и получилось. А нижегородцы, подгоняемые маленьким, камерным, но очень громким залом, завелись, в середине четвёртой партии получили преимущество и удержали его. В пятом сете «Горький» было уже не остановить. Георге Крецу уже к счёту 3:3 спалил оба челленджа, а чуть позже у «Белогорья» стало «минус 4». В какой-то момент отставание удалось сократить до минимума, но связка Дмитрий Филиппов — Павел Железняков у хозяев работала исправно, а вот Павел Тетюхин ошибся в атаке «четыре по четыре». Победа нижегородцев – по-настоящему историческая!

«Ярославич» вернулся с победой

Клуб из Ярославля покинул Суперлигу в 2019 году и все шесть лет очень хотел вернуться. И вот наконец команда Сергея Шляпникова снова в элите. Конечно, ярославцы хотели себя проявить в дебютном матче с «Динамо-Урал».

Хотели настолько, что в начале матча попросту перегорели. Первый сет получился провальным, начало второго – тоже. Но тренер тасовал состав и постепенно отставание сокращалось. А в концовке на подачу вышел джокер «Ярославича» – опытнейший Максим Жигалов. Вышел при счёте 20:20 и не ушёл до конца партии, полностью развалив приём соперника.

После этого на площадке завязалась равная борьба, встреча логично докатилась до тай-брейка. И там хозяева сразу же ушли в отрыв и уже не отдали преимущество. У уфимцев в укороченной партии пропала атака, а у «Ярославича» заработал блок. Четыре результативных «чехла» из 13 командных пришлись именно на пятый сет. Отметим иранского доигровщика ярославцев Мобина Насри. Он был настоящим лидером, реализовав 60% атак и став лучшим бомбардиром матча (21 очко). «Динамо-Урал» же в этом сезоне будет непросто. Дик Кой пока не обрёл взаимопонимание с Андреем Ушковым, а Сергей Пирайнен не выглядит полноценной заменой Роману Поталюку, который никак не восстановится после травмы.

Что ещё было в 1-м туре?

Из остальных матчей выделим победу «Динамо-ЛО» в Новом Уренгое. Динамовцы взяли два первых сета, однако позволили «Факелу» отыграться, решив исход встречи в свою пользу только на тай-брейке. Пока эти две команды выглядят перспективнее других из так называемого «второго эшелона». В остальных играх интриги было меньше. В трёх сетах «Локомотив» победил «Кузбасс», «Зенит» из Санкт-Петербурга без легионеров оказался сильнее МГТУ, «Енисей» на своей площадке переиграл «Газпром-Югра». «Нова» отдала сет «Оренбуржью», но всё равно одержала трёхочковую победу.

По 1-му туру кажется, что чемпионат в этом сезоне стал ровнее. А точнее, аутсайдеры подтянулись к середнякам. Пятёрка лидеров должна забирать своё, где-то рядом и «Динамо-ЛО» с «Факелом». А вот дальше пока мало что непонятно. Впрочем, пример «Горького» показывает, что ничего невозможного нет! Ждём матчи 2-го тура, которые пройдут уже в середине недели.