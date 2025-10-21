Волейболиста сборной Ирана вывели из искусственной комы

Волейболист сборной Ирана выведен из искусственной комы после полученного удара током

Иранский волейболист Сабер Каземи выведен из искусственной комы, сообщает Teheran Times.

Каземи, который недавно подписал контракт с катарским клубом «Аль‑Райян» и принимал участие в тренировках клуба, в пятницу получил серьезное повреждение мозга.

Инцидент произошел в бассейне отеля, где расположилась команда. Каземи зашел в воду и получил сильный удар током. После чего ему потребовалась срочная реанимация.

Его немедленно госпитализировали и ввели в кому, но он уже пришел в себя. Сообщается, что лечение продолжается, 26‑летний спортсмен находится в тяжелом состоянии.

