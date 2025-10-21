Волейболиста сборной Ирана вывели из искусственной комы

Иранский волейболист Сабер Каземи выведен из искусственной комы, сообщает Teheran Times.

Каземи, который недавно подписал контракт с катарским клубом «Аль‑Райян» и принимал участие в тренировках клуба, в пятницу получил серьезное повреждение мозга.

Инцидент произошел в бассейне отеля, где расположилась команда. Каземи зашел в воду и получил сильный удар током. После чего ему потребовалась срочная реанимация.

Его немедленно госпитализировали и ввели в кому, но он уже пришел в себя. Сообщается, что лечение продолжается, 26‑летний спортсмен находится в тяжелом состоянии.