Гандболисты ЦСКА обыграли «СГАУ‑Саратов» в матче чемпионата России

Московский ЦСКА обыграл «СГАУ‑Саратов» в матче чемпионата России по гандболу среди мужских команд.

© ПГК ЦСКА

Встреча прошла в четверг в Москве и завершилась победой армейцев со счетом 39:30 (19:15).

Московская команда пока не проигрывала в текущем чемпионате и с 15 очками занимает первое место в турнирной таблице.

В чемпионате России среди женских команд прошли три встречи:

«Лада» — ЦСКА — 21:28 (6:19)

«Динамо‑Синара» — «Звезда» — 27:29 (13:14)

«АГУ‑Адыиф» — «Уфа‑Алиса» — 44:29 (25:10)