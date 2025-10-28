ЖВК "Динамо" остался без тренера

Ришат Гилязутдинов покинул пост главного тренера женского московского волейбольного клуба "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Аркадий Козлов.

В четырех матчах чемпионата России "Динамо" одержало 2 победы и потерпело 2 поражения. Столичноя команда с 6 очками располагается на 6-й строчке в турнирной таблице. 29 октября бело-голубые примут лидера чемпионата казанский клуб "Динамо - Ак Барс".

Гилязутдинову 52 года, он возглавил "Динамо" в межсезонье. С 2009 по 2023 год был главным тренером "Динамо - Ак Барса". Под его руководством казанская команда выиграла Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, шесть раз становилась чемпионом России и семь раз - обладателем кубка страны.