Мужской волейбольный клуб «Белогорье» обыграл уфимскую команду «Динамо-Урал» в матче четвёртого тура Суперлиги-2025/2026. Счёт — 3:0. Это третья победа подряд в активе подопечных Георге Крецу.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины, 4-й тур:

«Динамо-Урал» (Уфа) — «Белогорье» (Белгород) — 0:3 (23:25, 18:25, 17:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).