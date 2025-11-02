В Албании засомневались в гендере бразильской волейболистки

Албанская федерация волейбола дисквалифицировала бразильскую волейболистку Найару Феррейру, которая выступает за «Динамо» из Тираны, из-за подозрений в отношении ее гендерной идентичности. Об этом сообщает издание Balkan Insight.

Спортсменка была отстранена на несколько недель от соревнований в Албании, также ее обязали пройти гендерный тест. Уполномоченный по защите от дискриминации в Албании Роберт Гайда назвал решение дискриминационным. Он подчеркнул, что в его ведомстве могут начать расследование по этому поводу.

Тренер «Динамо» Орландо Коджа заявил об опасности прецендента и не согласился с отстранением спортсменки, также заявив, что Феррейра намерена покинуть Албанию после получения результата теста.

Один из самых громких гендерных скандалов произошел на Олимпиаде-2024. Хелиф не смогла пройти гендерный тест на чемпионате мира Международной ассоциации бокса (IBA) в Индии в 2023 году. Также аналогичный тест на том чемпионате не прошла представительница Тайваня Линь Юйтин. Международный олимпийский комитет впоследствии одобрил участие в летних Олимпийских играх — 2024 обеих спортсменок. Хелиф завоевала золото в весе до 66 кг.