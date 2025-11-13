Вита Акимова дебютировала за миланский «Веро Воллей» в итальянской Серии А1

23-летняя российская диагональная Вита Акимова дебютировала за миланский волейбольный клуб «Веро Воллей» в итальянской Серии А1. Команда Акимовой одержала победу над «Иль Бизонте Фиренце» со счётом 3:1 (24:26, 25:13, 25:18, 25:17).

Россиянка принесла команде пять очков. Самым результативным игроком встречи стала одноклубница Акимовой Паола Эгону. Она набрала 21 очко.

Напомним, предыдущие два сезона Вита выступала за итальянский «Игор Горгондзола» (Новара), но практически полностью пропустила сезон-2024/2025 из-за травмы плеча. В составе итальянской команды волейболистка стала обладателем Кубка Вызова в сезоне-2023/2024 и Кубка ЕКВ – в сезоне-2024/2025.