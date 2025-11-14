Волейболистки «Динамо‑Ак Барса» уступили «Уралочке‑НТМК» и потерпели первое поражение в Суперлиге
Казанское «Динамо‑Ак Барс» проиграло «Уралочке‑НТМК» из Свердловской области в выездном матче восьмого тура чемпионата России по волейболу среди женских команд.
Встреча в Нижнем Тагиле завершилась со счетом 3–1 (16:25, 25:22, 27:25, 25:23) в пользу хозяек площадки.
У «Динамо‑Ак Барс» прервалась серия из семи побед подряд в текущем сезоне Суперлиги, команда с 21 очком возглавляет турнирную таблицу. «Уралочка‑НТМК» (18 очков) идет третьей.
