Волейболистки «Динамо‑Ак Барса» уступили «Уралочке‑НТМК»

Казанское «Динамо‑Ак Барс» проиграло «Уралочке‑НТМК» из Свердловской области в выездном матче восьмого тура чемпионата России по волейболу среди женских команд.

© ВК «Уралочка‑НТМК»

Встреча в Нижнем Тагиле завершилась со счетом 3–1 (16:25, 25:22, 27:25, 25:23) в пользу хозяек площадки.

У «Динамо‑Ак Барс» прервалась серия из семи побед подряд в текущем сезоне Суперлиги, команда с 21 очком возглавляет турнирную таблицу. «Уралочка‑НТМК» (18 очков) идет третьей.

Прямые трансляции матчей чемпионата страны смотрите на телеканалах семейства «Матч!», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.