«Самая сексуальная в мире волейболистка» показала вид сзади на мотоцикле

Американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют «самой сексуальной в мире волейболисткой», показала новую фотографию в сторис в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка показала вид сзади на мотоцикле. Она была одета в коричневый кардиган и джинсы. Симмонс написала, что отдыхает в Милане.

Симмонс — бывшая волейболистка. Она играла за юношескую сборную США. Позже спортсменка выступала за команду Университета Маршалла, где играла на уровне NCAA — сильнейшей студенческой лиги США.

Ранее немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало «самой сексуальной спортсменкой мира», показала фото в топе с несколькими вырезами. Шмидт написала, что ей исполнилось 27 лет, и она отмечала свой день рождения.