«Зенит-Казань» одержал очередную победу в мужской Суперлиге-2025/2026

Волейболисты «Зенита-Казань» переиграли «Белогорье» в матче 7-го тура мужской Суперлиги сезона-2025/2026. Представители Казани одержали победу в гостях со счётом 3:2 (25:21, 21:25, 25:19, 16:25, 15:10). После этой встречи подопечные Алексея Вербова занимают второе место в турнирной таблице, уступая одно очко «Локомотиву».

© Чемпионат.com

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины. Предварительный этап, 7-й тур:

«Белогорье» Белгород — «Зенит» Казань — 2:3 (21:25, 25:21, 19:25, 25:16, 10:15).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).