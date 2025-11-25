Главные события 10-го тура женской Суперлиги по волейболу

10-й тур женской Суперлиги смог преподнести новые сюрпризы. Зрители ждали серьёзного накала разве что в битве «Локомотива» и «Уралочки», но увидели жару уже в Красноярске, где встречались «Енисей и «Динамо», и эта встреча задала тон всему туру. А зафиналила волейбольные выходные яркая игра «Протона» и «Корабелки» в Саратове. Очень многие команды покатали болельщиков на настоящих эмоциональных качелях!

«Локомотив» уже не тот?

«Уралочка-НТМК» этой осенью удивляет. Только подопечным Карполя удалось обыграть всех призёров прошлого сезона. Следом за «Заречьем» и казанским «Динамо-Ак Барс» в нокаут отправился и чемпион – «Локомотив».

Борьба была только в стартовом сете, в котором уральские волейболистки вырвали победу на балансе. Дальше игра проходила под диктовку гостей. «Уралочка» отлично подготовилась к встрече, сделав ставку на подачу. И этот риск был полностью оправдан. Гостьи смогли отвести нападение «Локо» от сетки, а семь очков выиграли эйсами. Неуверенная игра «Локо» на приёме потянула за собой нападение, которое «Уралочка» сдерживала блоком.

Вторая партия получилось для «Локо» провальной. В какой-то момент после эйса Елизаветы Протопоповой на табло горело 2:10. Екатеринбургским волейболисткам несколько раз удалось закрыть основного бомбардира соперниц Киси Насименто. Железнодорожницы старались, однако почти не сократили отставание. А в третьем сете кошмар для хозяек продолжился. И опять «Локомотив» подвели приём и собственные ошибки. А «Уралочка», что символично, завершила мучения чемпионок страны красивым эйсом.

Калининграду так и не удаётся зацепиться за тройку лидеров: после поражения команда откатилась на пятую строчку. А «Уралочка», несмотря на победы над всеми призёрами, пока только третья. Быть выше команде мешают потери очков в матчах с «Ленинградкой» и «Протоном» в 1-м и 3-м турах.

«Протон» не укротил новичка

«Протон» на старте сезона уверенно держится в зоне плей-офф, но стабильности команде пока явно не хватает. В 10-м туре девушки из Саратова почти без шансов уступили «Корабелке». Команда Светланы Сафроновой на протяжении всей игры доминировала в атаке – 64:46. У петербурженок солировали Елизавета Нестерова и Талия Морено, на двоих набравшие 42 очка.

Единственное, что получилось у хозяек – это чуть лучше сыграть на блоке (11:9) и забрать второй сет. Однако в следующих партиях «Корабелка» не позволила «Протону» дойти до 20 очков, прессингуя соперниц мощным нападением, эффективность которого в третьем сете составила 65%. Такое рвение и уверенная игра были вознаграждены победой и тремя очками.

«Заречье» спаслось от поражения

Краснодарское «Динамо» было в шаге от сенсации в подмосковном Одинцове. Аутсайдер чемпионата вышел очень заряженным на матч с «Заречьем-Одинцово», занимающим второе место в турнирной таблице. Южанки показывали сумасшедшую волю к победе и на протяжении всей встречи вели в счёте – 1:0, 2:1. Причём третий сет для «Заречья» стал катастрофой – 9:25!

Но команда Константина Ушакова всё же сдержала краснодарский напор. Главным катализатором победы зареченок стала успешная игра Юлии Бровкиной. Центральная вовремя включила свои лидерские качества и просто стеной встала на передней линии против атак соперниц. Также в концовках двух решающих сетов у хозяек отлично сработала двойная замена: эйсом Виктории Бурковой завершилась четвёртая партия, а на тай-брейке победу подмосковной команде принёс выстрел Богумилы Бярды. Да, краснодарское «Динамо» снова уступило, однако даже выигранные две партии принесли нужное очко южанкам, которое позволило сделать шаг вверх в турнирной таблице.

Что ещё интересного было в 10-м туре?

На последнюю строчку опустилась белорусская «Минчанка», которая дома уступила казанской машине Зорана Терзича. Казаночки не испытали никаких проблем на выезде, переиграв более слабую команду во всех элементах.

Домашние стены помогли «Ленинградке» и «Омичке». Жёлто-чёрные переиграли «Тулицу», а сибирячки оказались сильнее челябинского «Динамо-Метар». В обеих встречах хозяйки отдали гостьям по одному сету.

Пожалуй, самым непредсказуемым стал исход матча в Красноярске, где молодость и кураж местного «Енисея» оказались ценнее опыта и характера московского «Динамо». Красноярские волейболистки смогли отыграться с 1:2, а в решающей пятой партии им в награду за упорство улыбнулась удача.

Матчи 11-го тура будут сыграны 28 и 29 ноября, а также 1 декабря. Битв фаворитов в этот раз не будет, но особое внимание на себя обращают встречи «Динамо» Москва – «Ленинградка» и «Корабелка» – «Локомотив».