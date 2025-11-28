Мостовой объяснил причину большого количества упущенных шансов «Зенита» в игре с «Динамо»

Голкипер «Зенита» Евгений Латышонок высказался об ответном матче с московским «Динамо» в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

Петербуржцы победили со счетом 1:0, однако того результата оказалось недостаточно по сумме двух встреч, и команда продолжит борьбу в Пути регионов, где встретится с «Балтикой».

«Зениту» в матче с «Динамо» не хватило реализации. Думаю, мы даже 4 могли забивать. Не согласен, что «Зениту» будет проще дойти до финала Кубка России по Пути регионов. Дальше игра с «Балтикой» – это тяжелый соперник. Будем настраиваться», – заявил Латышонок.

В нынешнем сезоне Латышонок принял участие в четырёх матчах РПЛ, пропустив пять голов и ни разу не сыграв «на ноль». В Кубке России он провёл шесть игр, пропустив семь мячей и оформив три «сухих» встречи.

Контракт вратаря с клубом действует до июня 2028 года, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 3,5 млн евро.

После 16 туров «Зенит» с 33 очками занимает второе место в таблице РПЛ.