Жена Николая Карполя, экс-волейболистка и тренер Галина Карполь умерла на 85-м году жизни
Супруге вице-президента екатеринбургского клуба «Уралочка-НТМК» Карполя было 84 года.
«Всероссийская федерация волейбола с глубоким прискорбием сообщает об уходе из жизни Галины Михайловны Карполь (Дувановой). Всю свою игровую карьеру уроженка Свердловска посвятила родной «Уралочке», здесь же провела карьеру тренерскую – в дубле «Уралочки» готовила игроков для основной команды. А свою жизнь Галина Михайловна посвятила Николаю Карполю, став его музой, верной спутницей и главным другом. Галина Михайловна была прекрасным, душевным человеком, преданным другом, всегда готовым подставить плечо и одной из первых спешила на помощь. Выражаем искренние глубочайшие соболезнования родным и близким Галины Михайловны, Николаю Васильевичу и Михаилу Васильевичу Карполям в связи со смертью любимой жены и бабушки», – говорится в сообщении федерации.
Галина Карполь выступала за «Уралочку» с 1966 по 1967 год, а также с 1969 по 1976-й. В период с 1976 по 1989 год она работала тренером волейбольного клуба.
«Ахмат» прервал серию из 8 матчей без побед, обыграв «Динамо» после 7 поражений и ничьей
Александр Тихонов: «Большунов поступил плохо. Если бы он подошел к Бакурову и сказал, что все в порядке – это было бы сильнее и правильнее всего»
Жена Николая Карполя, экс-волейболистка и тренер Галина Карполь умерла на 85-м году жизни
«Ахмат» прервал серию из 8 матчей без побед, обыграв «Динамо» после 7 поражений и ничьей
Александр Тихонов: «Большунов поступил плохо. Если бы он подошел к Бакурову и сказал, что все в порядке – это было бы сильнее и правильнее всего»
Жена Николая Карполя, экс-волейболистка и тренер Галина Карполь умерла на 85-м году жизни