Волейболисты московского «Динамо» обыграли «Горький» в Суперлиге
Волейболисты московского «Динамо» обыграли нижегородский «Горький» в домашнем матче 10‑го тура чемпионата России.
Встреча в Москве завершилась со счетом 3–0 (25:18, 33:31, 25:14) в пользу хозяев площадки.
«Динамо» набрало 23 очка и располагается на четвертом месте в турнирной таблице Суперлиги. «Горький» с 10 очками занимает 10‑ю строчку.
В следующем матче столичная команда сыграет 5 декабря в гостях с красноярским «Енисеем», нижегородцы в этот же день примут новосибирский «Локомотив».
