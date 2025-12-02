Волейболисты московского «Динамо» обыграли «Горький» в Суперлиге

Волейболисты московского «Динамо» обыграли нижегородский «Горький» в домашнем матче 10‑го тура чемпионата России.

© ВК «Динамо»

Встреча в Москве завершилась со счетом 3–0 (25:18, 33:31, 25:14) в пользу хозяев площадки.

«Динамо» набрало 23 очка и располагается на четвертом месте в турнирной таблице Суперлиги. «Горький» с 10 очками занимает 10‑ю строчку.

В следующем матче столичная команда сыграет 5 декабря в гостях с красноярским «Енисеем», нижегородцы в этот же день примут новосибирский «Локомотив».

Прямые трансляции матчей мужской Суперлиги смотрите в эфире каналов группы «Матч», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.