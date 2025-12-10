Волейболисты «Локомотива» поддержали больного раком партнера по команде

Волейболисты «Локомотива» поддержали партнера по команде Деру, у которого диагностировали рак
Волейболисты новосибирского «Локомотива» поддержали партнера по команде Сэма Деру перед матчем чемпионата России против «Факела».
В понедельник «Локомотив» сообщил, что Деру было диагностировано онкологическое заболевание, ему предстоит пройти курс химиотерапии.
Перед началом игры все футболисты «Локомотива» вышли на площадку в футболках со словами поддержки в адрес бельгийского спортсменка.
— Для Сэма из Сибири с любовью! Мы играем для тебя — в этой сложной битве мы вместе, — говорится в заявлении клубной пресс‑службы.
