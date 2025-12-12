Сборные России по волейболу допущены до международных соревнований

Международная федерация волейбола (FIVB) допустила сборные России и Белоруссии по волейболу и пляжному волейболу до молодежных международных соревнований, сообщается на сайте FIVB.

Решение было принято в пятницу на совете FIVB. Оно вступает в силу 1 января 2026 года.

— FIVB приняла решение разрешить всем молодым волейболистам, включая тех, кто имеет российский и белорусский паспорта, участвовать в международных и континентальных соревнованиях по возрастным группам, чтобы обеспечить следующему поколению волейболистов и пляжных волейболистов их фундаментальное право на участие в международных соревнованиях без какого‑либо политического вмешательства. Это решение также соответствует последней рекомендации исполнительного комитета МОК, поддержанной Олимпийским саммитом, о том, что юные спортсмены с российским или белорусским паспортами больше не должны быть ограничены в доступе к международным соревнованиям как в индивидуальных, так и в командных видах спорта. В соответствии с рекомендацией исполнительного комитета, при условии, что соответствующие национальные федерации сохранят хорошую репутацию, будут применяться стандартные протоколы FIVB, касающиеся флагов, гимнов, формы и других элементов, — говорится в решении FIVB.

При этом отмечается, что решение совета FIVB об отстранении взрослых сборных России и Белоруссии остается в силе.