Волейболист «Локомотива» перейдет в итальянский клуб

19-летний связующий «Локомотива» Симеон Николов перейдёт в итальянский ВК «Кучине-Лубе Чивитанова», где играет его родной брат — Александар. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport и другие итальянские источники.

© volleyballworld.com

Официальной информации по этому поводу от клуба итальянской Суперлиги пока не поступало. Николов является основным связующим железнодорожников, которыми руководит Пламен Константинов. Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Ранее Симеон стал серебряным призёром чемпионата мира по волейболу – 2025.