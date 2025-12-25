«Локомотив» вышел в финал Суперкубка России по волейболу

Сегодня, 25 декабря, волейболисты «Локомотива» из Новосибирска одолели московское «Динамо» в полуфинальном матче Суперкубка России среди мужчин – 2025. Встреча завершилась со счётом 3:1 (21:25, 25:20, 25:13, 30:28).

Во встрече за титул «Локомотив» сразится с победителем матча «Зенит-Казань» — «Зенит» (Санкт-Петербург). Ранее трофей разыгрывался между двумя командами – победителем чемпионата России и обладателем Кубка России, однако в этом году формат был расширен до четырёх клубов.

Казанский «Зенит» является действующим чемпионом России и обладателем Суперкубка-2024. Московское «Динамо» носит звание победителя Кубка России — 2024. «Зенит» из Санкт-Петербурга — серебряный призёр Суперлиги, а «Локомотив» Новосибирск — победитель Кубка России — 2025.