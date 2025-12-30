Российская волейболистка уехала играть в Бразилию

Мария Халецкая в прошлом сезоне помогла «Заречью-Одинцово» вернуться на пьедестал чемпионата России после 15-летней паузы. И вместо того, чтобы наслаждаться успехом, Мария приняла новый вызов – решила попробовать свои силы в зарубежном чемпионате. Диагональная сделала весьма интересный выбор – отдала предпочтение солнечной Бразилии.

Мы расспросили её о жизни, быте и спорте в Южной Америке. Интервью получилось очень интересным. Прочитайте – не пожалеете!

«Потерялся игровой азарт»

– Мария, давай сразу с вопроса: почему Бразилия? Это твой первый опыт игры за границей. Почему ты выбрала чемпионат именно этой страны?

– Для того чтобы ответить на этот вопрос, нужно копнуть чуть глубже. Предыдущий сезон был для меня уже 10-м или 11-м в Суперлиге. И я понимала, что абсолютно потеряла интерес к волейболу. Всё, что происходило вокруг меня, превратилось в день сурка: одни и те же команды, люди, залы. Даже тренер, с которым я работала семь лет в разных клубах. И я поняла, что нужно куда-то уехать, чтобы восстановить свою любовь к спорту, которым я занимаюсь.

Поэтому попросила своего агента найти мне такое место, где весело и не нужно будет зимой откапывать свою машину (улыбается). Если честно, то я даже не думала про Бразилию. Не так уж много российских игроков уезжало сюда. И когда мне поступило такое предложение, я очень сильно удивилась. Даже не знала, у кого спросить, как здесь обстоят дела. Но списалась с Наталией Перейро, и она сказала, что это классный клуб, что надо соглашаться. Собственно, я согласилась в тот же день, когда получила предложение.

– Получается, тебе нужен был выход из зоны комфорта?

– Не могу так сказать. Чтобы выйти из зоны комфорта, сначала нужно в неё войти (смеётся).

– Но ты же говоришь, что в российском чемпионате для тебя всё стало привычным?

– Да, настолько привычно, что всё надоело. Потерялся какой-то игровой азарт. Такое чувство было, что ты 10 лет живёшь в одном и том же дне. И всегда зима (улыбается). Однако теперь я в Бразилии, и здесь всё совершенно по-другому.

– Ты принимала это решение ещё до того, как «Заречье» стало бронзовым призёром?

– Я думаю, что это уже не секрет. Это произошло задолго до начала второго круга. В России стали рано подписывать контракты на следующий сезон.

– Не пожалела потом? Ведь у клуба всё наладилось, есть две бронзовые медали.

– Абсолютно нет. Потому что я знала, что еду куда-то в более хорошее для меня место. Собственно говоря, так и получилось.

– А были ещё какие-нибудь варианты «весёлые и без снега»?

– Были Турция и Италия. «Без снега» – всё (смеётся)!

– Но вместо этих востребованных лиг ты сделала достаточно нетипичный для российских волейболисток выбор. В Бразилии играли, насколько я могу вспомнить, только Татьяна Кошелева и Софья Кузнецова.

– Да, и мне по-прежнему непонятно, почему они уехали отсюда (улыбается).

– А ты с кем-то из них общалась по этому поводу?

– Нет, я ни с кем из них близко не знакома. Поэтому – нет.

– Ожидания и реальность совпали?

– Не совпали, но в лучшую сторону. У нас у всех есть стереотипы о Бразилии: криминал, фавелы и кругом опасность. Возможно, изнуряющая жара. Это то, чего я и сама ожидала. И даже перед поездкой всё своё золото оставила дома. Получается довела себя до какого-то маразма (улыбается). Но я живу в прекрасном городе Белу-Оризонте, и он считается самый безопасным в Бразилии. Тут все на улице спокойно ходят с телефонами и в золоте.

«Уровень выше, чем в России»

– А что скажешь про сам чемпионат?

– Когда я ехала сюда, то мне все говорили, что в лиге играют три-четыре команды, а все остальные будут уровня Высшей лиги «Б». Но нет! Здесь абсолютно всё не так. У нас есть первые три команды, которые смогут одолеть любую команду из России со счётом 3:0. Настолько здесь уровень волейбола выше, что нужно биться с каждой командой. У нас в каждом матче происходит борьба, необходимо выкладываться на максимум. Поэтому я считаю, что здесь, в Бразилии, уровень чемпионата гораздо выше, чем в России. Это 100%.

– Каким словом можно охарактеризовать волейбол в Бразилии? Если, например, Россия – это сила, а Италия – скорость.

– Здесь он как скоростной, так и силовой. Если, например, в России идёт передача в четвёртую зону, то я, придя на блок, смогу ещё выпить чашечку кофе, а только потом прыгну. Здесь же у меня даже глаза не успевают за этим мячом, не говоря уж про тело. Здесь настолько всё быстро и сильно, что тебе просто выламывают руки с костями.

– А есть ли отличия в тренировочном и игровом процессе?

– Колоссальная разница в том, как люди здесь занимаются в тренажёрном зале. Первые два месяца я просто умирала от нагрузки, потому что мы можем там работать по два или даже 2,5 часа! Девочки поднимают какие-то невероятные веса. Я до сих пор в роли догоняющего. Сейчас, например, работаю с такими весами, с которыми работала, когда была молодая и здоровая (улыбается). Теперь делаю их в предпенсионном возрасте и продолжаю расти.

– В прошлом сезоне у тебя была травма, из-за которой ты даже пропускала несколько матчей. Как сейчас обстоят дела?

– Да, в прошлом году, в начале зимы у меня вылетел локтевой нерв. В нормальном состоянии он должен находиться в ложе, но у меня он вылетел и просто болтался под кожей. Честно, это было ужасно. При любом сгибании руки в локте тебя как будто било током. И как только закончился сезон – сразу прооперировалась, всё вставили на место. Сейчас всё хорошо.

– Твоя команда «Жердау-Минас» занимает первое место в чемпионате. Расскажи, какие стоят задачи.

– Максимальные! Только чемпионство! Чтобы ты понимала, помимо чемпионата Бразилии, мы будем играть ещё четыре турнира: чемпионат штата, Кубок Бразилии, Панамериканский Кубок и отборочные соревнования на следующий клубный чемпионат мира. И везде одна задача – первое место.

– Что было самым сложным при адаптации к чемпионату, к команде? А может быть, к быту? Столкнулась ли ты с какими-то трудностями?

– Честно, как будто бы нет. Я тот человек, который может адаптироваться к любым ситуациям в жизни. И у меня здесь ничего не вызвало трудностей. Наоборот, даже какие-то вещи даются проще. Единственная проблема, с которой я столкнулась, – нет доставки продуктов, к которой мы так привыкли к России. И нет Wildberries. У меня только такие проблемы (улыбается).

– На твоей странице в соцсетях есть видео, где ты просишь игроков произнести твою фамилию. Как к тебе относятся в команде? Не мешает языковой барьер?

– Давай начнём с того, что мою фамилию здесь ещё пока никто не произнёс правильно (смеётся). Никого не виню, это высокий уровень (улыбается). Что касается языкового барьера, то здесь не все девочки говорят на английском, но с теми, кто говорит, мы хорошо общаемся. Те, кто не владеет английским, пробуют говорить со мной на португальском. Нет такой проблемы, что мы что-то не можем объяснить друг другу. Если нужно с кем-то объясниться, то всегда есть язык жестов и гугл-переводчик.

– А как общение с тренером происходит?

– Тренер вообще уникальный человек. Лоренцо Пинтус – итальянец. И когда он приехал сюда, то по-португальски не разговаривал. Английский тоже был слабого уровня. Однако надо понимать, что итальянский и португальский – это одна романская языковая семья, поэтому они очень похожи. Поэтому он пытался выучить португальский, но при этом называл упражнения на английском, а если не знал, как будет на английском, то в ход шёл итальянский или испанский. В общем, он пытался с нами разговаривать на четырёх языках сразу. И когда все четыре языка перемешивались в одном предложении, то все стояли в шоке и не понимали, что же делать. С тех пор прошло четыре месяца, и тренер уже подучил португальский. Теперь в основном говорит на нём.

– В России ты играла в топ-клубах. Это московское и краснодарское «Динамо», «Заречье». Выступая сейчас за границей, можешь сказать, насколько были бы конкурентоспособны наши клубы на международной арене?

– Конкурентоспособны были бы, конечно. Но я думаю, что сейчас российский волейбол сильно отстаёт в своём развитии. Нам нужно срочно перестраивать свою игру, играть более быстро. Потому что с такими высокими передачами у российского волейбола просто нет будущего на международной арене.

«Люди здесь любят футбол»

– Я припоминаю, что в Бразилии на сербку Александру Узелац за 10 дней напали на улице два раза. Не страшно было ехать после такого?

– Да, я об этом слышала. Более того, примерно месяц назад в Рио-де-Жанейро произошло покушение на волейболистку одной из команд. В её автомобиль стреляли, ей попали в спину. Пуля прошла навылет. Слава богу, что с ней всё хорошо. Здесь это действительно происходит. Но опять же это дело случая, и нужно избегать каких-то опасных районов и тёмного времени суток. Потому что если гулять днём и в безопасных местах, то с тобой ничего не случится. При этом мой город считается самым безопасным. Рио-де-Жанейро – конечно же, нет. Мне сказали, что когда солнце садится, то передвигаться по городу нужно только на такси, причём нельзя никуда уходить из туристической зоны.

– Но, кроме мрачных улиц, в Бразилии есть и прекрасные вещи, такие как футбол и бразильский карнавал. Карнавал будет только в феврале, а футбол там всегда и везде. Уже прониклась культом этой игры?

– Действительно очень заметно, что люди здесь любят футбол. Например, мы недавно ездили в Рио отдохнуть. Там местная команда играла финал какого-то кубка. И все улицы были заполнены людьми в спортивных джерси с символикой команды. Все бары были заняты, люди ликовали. Просто невозможно было пройти по улице. Настолько массовое сумасшествие, в хорошем смысле слова, я такого никогда не видела. Даже не представляю, что же тогда происходило на стадионе. А после того, как команда выиграла, начались салюты. Город не спал всю ночь. Это было настолько потрясающе, и казалось, будто люди выиграли Олимпиаду. Было приятно смотреть. Здесь классные болельщики, добрые. У нас в России футбольные фанаты какие-то агрессивные. И если, например, идёт какая-то группа болельщиков «Спартака», то я буду стараться обойти эту колонну стороной. Чтобы, не дай бог, с ними не пересечься. Потому что мне страшно.

– Сама собираешься посетить футбольный матч или карнавал?

– Насчёт карнавала – очень хочется. Не знаю, какое у нас будет расписание, совпадут ли выходные. Но, по крайней мере, в моём городе тоже будет свой карнавал. На него я схожу точно. Очень интересно, как это будет выглядеть вживую. У меня очень большие ожидания от этого события. Что же касается футбола, то тоже хочется сходить. Просто пока не было случая.

– Что вообще за четыре месяца удалось посмотреть? Куда съездить?

– Пока что самыми интересными были выходные в Рио. Там отдыхали на знаменитом пляже Копакабана. Видела океан, красивые горы. Издалека видела статую Иисуса. Оказывается, он такой маленький. Гора большая, а он сам маленький (улыбается). Через неделю поеду туда снова. Ко мне приезжает мама, и мы побудем там восемь дней. И тогда уже получится более детально исследовать город. Здесь уникальная культура, которая сильно отличается от нашей. Очень интересно узнавать их традиции, обычаи. Особенно кухню. Здесь всё так вкусно (улыбается).

– Какие блюда тебя покорили?

– Мой фаворит – pao de queijo. Это сырные булочки, приготовленные из тапиокового крахмала с большим количеством сыра. Я даже не могу передать словами, как это вкусно. Нужно обязательно попробовать. Ещё вкусное мороженое из асаи. В Бразилии какой-то культ асаи, продают на каждом углу. И здесь очень вкусное мясо. Мы и Беларусь гордимся своей качественной и свежей продукцией, однако это даже рядом не стояло с бразильским мясом. И мне иногда кажется, что оно может убежать у меня из тарелки (улыбается). Возможно, здесь какие-то особенно счастливые коровы.

«Мы достойны этой медали»

– Давай вернёмся в прошлый сезон. Ты предполагала, что получится так феерично его завершить, взяв две бронзы?

– Думаю, что никто всерьёз этого не предполагал. Но мы как-то достаточно быстро набрали боевой ход и упорно, целеустремлённо пошли к медалям. Однако у нас также были и потери, мы лишились Мины Попович. По стечению обстоятельств к нам в команду попала Юлия Бровкина, которая очень хорошо закрыла свободное место и очень легко влилась в наш игровой коллектив. Всё складывалось так, будто нам благоволила сама судьба.

– Какой момент был самым ярким в «Заречье» за эти два года? Они ведь получились абсолютно противоположными: 11-е и третье места.

– Правда, это очень разные ощущения. Как будто я играла в двух разных клубах (улыбается). Но самое яркое впечатление за эти два года, безусловно, было, когда мы взяли бронзу в чемпионате России. Тот момент, когда забили последний мяч и легли на площадку. Тогда мы поняли – всё! Мы лежали на полу, плакали и понимали, что мы достойны этой медали.

– У тебя много наград, но бо́льшая часть из них – бронзовые. Была ли какая-то особо обидная бронза, когда ты понимала, что команда должна была играть в главном финале?

– Да, проклятье какое-то (смеётся). Я сейчас боюсь ошибиться, однако думаю, что самая обидная – это бронза с московским «Динамо». У нас были стыковые матчи за выход в финал с «Локомотивом», и мы их проиграли. Хотя в том сезоне, я считаю, мы могли занять первое место. Но где-то не повезло. И той бронзовой медали мы были не очень рады.

– А самая дорогая бронза? Которая «с золотым отливом»?

– Самая важная – это та, которую мы завоевали на Кубке мира. Это действительно классно, когда завоёвываешь медаль на таком турнире. Тогда точно никто не ожидал, что мы окажемся даже в пятёрке. Но, опять же, там нам тоже сопутствовала какая-то удача. Тогда у сборной России не было никаких медалей на международной арене. И тут – бронза! Это была феерия.

– Какие ты сейчас ставишь перед собой спортивные цели?

– Долгосрочных планов я не строю в силу возраста и здоровья. Мне просто кажется, что каждый сезон у меня последний. Но если говорить конкретно про этот сезон, то чемпионство. Хочется получить золото чемпионата Бразилии. Это даже звучит как-то классно (улыбается). Нужно выигрывать!

«Все играют, никто не жалуется»

– В 2019 году ты много времени провела в сборной России, стала бронзовым призёром Кубка мира. Скучаешь по тем временам?

– Я уже реально не в том возрасте и не в той кондиции, чтобы весь отпуск ещё играть в сборной. Но, считаю, что для молодого поколения отстранение от международных соревнований – это огромная потеря. Это мешает расти молодым игрокам. Мне бы хотелось, чтобы мы уже поскорее вернулись в эти турниры, чтобы волейбол в России мог прогрессировать.

– Ты упомянула про возраст, но Ирина Филиштинская после матча с Сербией сказала, что у неё была вторая молодость.

– Я буду безумно рада, если «вторая молодость» меня настигнет (смеётся). Потому что в Бразилии я далеко не самый возрастной игрок, может, пятая или шестая. Мне все говорят, что я молодая, что мне ещё играть и играть. А всё потому, что здесь они делают основной упор на физическое развитие, и игроки имеют достаточно продолжительную спортивную карьеру.

– А как с восстановлением обстоят дела после физической нагрузки?

– На самом деле его как такового нет. Скажу по секрету, что в команде даже нет массажиста. Но все живут, играют и никто не жалуется.

– С прошлого года в «Заречье» выступает основная связующая сборной Словении – Ева Павлович Мори, которая вошла в топ-5 лучших связующих мира. Каково было с ней играть в одной команде?

– Я считаю, что она заслуженно вошла в число лучших связующих. Скажу больше: для меня Ева – номер один, а не номер пять. Она большая молодец, уникальный игрок. Большое счастье, что российский чемпионат её заполучил. И я рада, что она продлила контракт с «Заречьем». Знаю, что ей всё нравится в клубе. Побольше бы таких игроков высокого уровня в российском чемпионате, чтобы и другие игроки стремились расти и прогрессировать.

– Сейчас ты играешь с другим ярким игроком ЧМ-2025 – бразильянкой Жулией Кудиесс, которая ещё и стала лучшей блокирующей Лиги наций.

– Она тоже молодец. Не будем забывать ещё и то, что она достаточно молодой игрок, ей всего 22 года. И для своих лет она очень грамотно играет: хорошо видит площадку, принимает правильные решения. Видно, что это сочетание таланта и большой работы. Очень сильно её уважаю как игрока. Но я ведь ещё играю и с Таисой, которой 38 лет, и она прошла через несколько Олимпиад. В ней столько опыта! Когда я смотрю, что человек в 38 лет может играть на таком высоком уровне, то я думаю, что ещё молодая и у меня ещё всё впереди (улыбается). Поэтому, когда я ловлю себя на мысли, что устала, то сразу смотрю на Таису, у которой даже колено не сгибается, а она выкладывается при этом в полую силу. Поэтому я сразу пресекаю мысли о своей усталости. Она мой самый большой мотиватор как в тренировочном, так и в игровом процессах.

– За российским чемпионатом продолжаешь следить?

– Да, конечно. Особенно за «Заречьем». Всё-таки там осталось много моих друзей, любимый тренер. Очень рада их успехам в этом сезоне. Они продолжают феерить, обыгрывая практически всех. Также слежу за московским «Динамо», там тоже есть друзья. У них сейчас не самый простой период, но будем надеяться на лучшее.

– Какие команды будут бороться за медали?

– Думаю, что Казань, «Заречье» и «Локомотив». Да, у «Локо» сейчас молодая связка, но думаю, что ближе к концу она уже сыграется. Тем более что у них прекрасная диагональная – Киси, с которой мы как раз и поменялись местами. Так что, думаю, к финалу они будут очень прилично выглядеть.

«Глупо не посмотреть, что вокруг»

– Маша, ты очень творческая личность: стихи, гитара, видео, пробуешь писать книгу. Не было ли у тебя желания поступить на режиссуру?

– Какое точное попадание! Действительно, из всех творческих профессий мне бы хотелось поступить именно на режиссуру. Но не думаю, что с моим графиком это получится. Потратить сейчас ещё четыре года на учёбу, а мне уже скоро 40. Как с этим быть? А так для себя, для души снимать мне очень нравится.

– У тебя уже есть два образование: физкультурное и экономическое. Так почему бы ещё одно не добавить?

– Вообще, это гениальная идея, если честно. Возможно, я когда-нибудь её воплощу. Но не сейчас, пока не время для этого.

– С творчеством разобрались. Но у тебя есть и вторая страсть – путешествия. Расскажи про самую незабываемую поездку. Знаю, что у тебя был список из 23 стран, которые ты посетила.

– Это устаревшая информация (улыбается), уже 27 стран. Просто я каждый год стараюсь ездить в новое место, в новую страну, чтобы открывать для себя что-то новое. Потому что у меня есть уникальная возможность посмотреть этот мир не только по телевизору и на фотографиях. Наша планета такая многогранная, все места уникальны, и было бы глупо не посмотреть, что происходит вокруг. Хотя я безумно люблю нашу страну, но вокруг столько всего интересного!

– Назови твой топ-3 стран, в которых ты была.

– Первое место – Таиланд, за открытость и доброжелательность людей, за теплоту моря. Я чувствую себя там очень спокойно и свободно. После тяжёлого сезона – Мальдивы, отдыхать от людей на закрытом острове, лежать и ничего не делать, наслаждаясь прекрасным видом. Ну и Япония – за то, что это совершенно другой мир. Ты будто попадаешь в мультик, всё переворачивается с ног на голову. Абсолютно другая вселенная. Советую всем туда съездить для расширения своего кругозора.

Сейчас основная цель – посетить юг Бразилии. Потому что я посмотрела видео и фото с их пляжами и атмосферой. Там очень тёплый океан, а пляжи похожи на мальдивские. Потом мне хочется побывать в Австралии. Это мечта детства. И ещё надеюсь, что уже в этом году получится побывать на Кубе. Много чего хорошего слышала о ней, что там прекрасный океан и позитивные люди.

– Не жалеешь, что переехала в Бразилию?

– Я очень сильно жалею о том, что не сделала этого раньше.