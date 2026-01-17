«Белогорье» обыграло «Динамо-Урал» в рамках 19-го тура Суперлиги

Волейболисты «Белогорья» на своей площадке обыграли «Динамо-Урал» из Уфы в матче 19-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:18, 25:19, 22:25, 25:21).

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 19-й тур:

«Белогорье» Белгород – «Динамо-Урал» Уфа — 3:1 (25:18, 25:19,22:25, 25:21).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является казанский «Зенит». В финальной серии прошлого сезона казанский клуб был сильнее одноклубников из Санкт-Петербурга (3-0).