Волейболистки «Динамо‑Ак Барс» обыграли «Локомотив» в матче чемпионата России

Волейболистки казанского «Динамо‑Ак Барс» победили калининградский «Локомотив» в матче 19‑го тура предварительного этапа чемпионата России.

© ВК «Динамо-Ак Барс»

Встреча в Казани завершилась со счетом 3–0 (25:18, 25:21, 25:22).

«Динамо‑Ак Барс» с 52 очками лидирует в турнирной таблице Суперлиги, «Локомотив» (31) располагается на шестой строчке.

Другие матчи игрового дня завершились следующим образом:

«Протон» (Саратов) — «Енисей» (Красноярск) — 3–0 (25:21, 25:20, 25:17)

«Динамо» (Краснодар) — «Омичка» — 3–1 (25:22, 25:22, 22:25, 25:17)

«Заречье‑Одинцово» — «Ленинградка» — 0–3 (21:25, 22:25, 23:25)