ВК «Динамо» обыграл «Кузбасс» в 20-м туре Суперлиги

Волейболисты московского «Динамо» обыграли «Кузбасс» из Кемеровской области в рамках 20-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:20, 25:19, 25:18).

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 20-й тур:

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).