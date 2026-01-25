Федоровцева стала самой результативной россиянкой в 18-м туре турецкой Лиги Султанлар

В Турции завершился 18-й тур женской волейбольной Лиги Султанлар сезона-2025/2026. В ходе матчей россиянки, выступающие за турецкие клубы, суммарно набрали 79 очков.

«Фенербахче» Арины Федоровцевой одержал победу над «Экзачибаши» со счётом 3:1 (25:12, 25:23, 18:25, 25:22). Россиянка набрала 22 очка и стала самым результативным игроком матча.

«Вакифбанк» Марины Марковой со счётом 3:0 (25:16, 25:20, 25:16) победил «Айдын Бююкшехир», где играет Анна Тихомирова. Маркова не принесла очков команде, а Тихомирова набрала 9.

«Бешикташ» Маргариты Курило со счётом 1:3 (26:28, 25:18, 19:25, 22:25) уступил «Нилюферу» Полины Шемановой. Курило набрала 15 очков, Шеманова – 16.

«Зерен Спор», за который выступают россиянки Анна Лазарева и Светлана Гатина, со счётом 3:0 (27:25, 25:16, 25:16) победил «Арас Карго». Лазарева набрала 17 очков, Гатина на площадку не выходила.

После 18-го тура Лиги Султанлар «Вакифбанк» занимает первое место в турнирной таблице, «Фенербахче» – второе, «Зерен Спор» – четвёртое, «Нилюфер» – шестое, «Бешикташ» – 9-е. «Айдын Бююкшехир» – 12-е.