«Нова» в пяти партиях нанесла поражение новосибирскому «Локомотиву»

Волейболисты «Новы» (Новокуйбышевск) обыграли новосибирский «Локомотив» в рамках 22-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:2 (26:24, 20:25, 23:25, 25:19, 15:9).

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 22-й тур:

«Нова» (Новокуйбышевск) – «Локомотив» (Новосибирск) — 3:2 (26:24, 20:25, 23:25, 25:19, 15:9).

«Локомотив» занимает вторую строчку в таблице Суперлиги, в активе команды 54 очка. «Нова» идёт на седьмом месте (36 очков).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).