Волейболисты казанского «Зенита» одержали 15‑ю победу подряд в Суперлиге

Волейболисты казанского «Зенита» одержали победу над кемеровским «Кузбассом» в выездном матче 27‑го тура чемпионата России.

© ВК «Зенит-Казань»

Встреча в Кемерово завершилась со счетом 3–0 (25:21, 25:22, 25:18) в пользу гостей.

«Зенит» выиграл 15‑й матч подряд в чемпионате страны, команда с 63 очками лидирует в турнирной таблице. «Кузбасс» (15 очков) идет 14‑м.

Прямые трансляции матчей мужской Суперлиги смотрите в эфире каналов группы «Матч», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.