Объявлено, где пройдет «Финал шести» мужского Кубка России по волейболу

На президиуме Всероссийской федерации волейбола было принято решение о проведении «Финал шести» Кубка России среди мужских команд в Москве, сообщает пресс‑служба ВФВ.

«Финал шести» пройдет с 12 по 17 мая 2026 года.

Розыгрыш Кубка России памяти К. К. Ревы стартовал в сентябре 2025 года, и возобновится после окончания предварительного этапа чемпионата Суперлиги.

В 2025 году у мужчин Кубок России выиграл «Локомотив» из Новосибирска.

