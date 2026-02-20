Волейболист, у которого обнаружили рак, вернулся в расположение «Локомотива»

Бельгийский волейболист новосибирского «Локомотива» Сэм Деру прилетел в Россию и вернулся в расположение клуба, сообщается в Telegram‑канале команды.

© ВК «Локомотив-Новосибирск»

В декабре 2025 года «Локомотив» сообщил, что у Деру было диагностировано онкологическое заболевание, ему был назначен курс химиотерапии.

— Нет, это не слезы, это просто Сэм снова в раздевалке. Он еще и шоколадки бельгийские всем привез, — говорится в сообщении.

Деру 33 года, он перешел в «Локомотив» из казанского «Зенита» в 2025 году, ранее бельгиец играл за московское «Динамо». В своей карьере волейболист четыре раза становился чемпионом России.

