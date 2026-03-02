$77.2791.3

Глава Федерации футбола Ирана усомнился в участии сборной в ЧМ-2026 в США

Газета.Ruиещё 8

Президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж заявил, что участие национальной команды в чемпионате мира 2026 года в США находится под вопросом. Об этом сообщает Associated Press. "Что точно, так это то, что после этой атаки от нас нельзя ожидать, что мы будем с надеждой смотреть на чемпионат мира", - сказал Таджа. Иранская команда квалифицировалась на турнир и попала в группу G, где ее соперниками стали Бельгия, Египет и Новая Зеландия. Все три матча команды должны пройти на территории США. 28 февраля минобороны Израиля сообщило о нанесении "превентивного удара" по территории Ирана. В самом еврейском государстве при этом ввели чрезвычайное положение. Впоследствии стало известно, что к атаке на Иран присоединились США: по данным Reuters, американские войска наносят удары по целям с моря и воздуха. Закрыто воздушное пространство. Мировое футбольное первенство 2026 года - 23-й чемпионат мира по футболу, финальная часть которого пройдет в июне и июле 2026 года в США, Канаде и Мексике. Финал запланирован на 19 июля. Изначально в финальном этапе чемпионата должны были участвовать, как обычно, 32 сборные, но 10 января 2017 года президент ФИФА Джанни Инфантино заявил об увеличении числа участников до 48.

Глава Федерации футбола Ирана усомнился в участии сборной в ЧМ-2026 в США
© Газета.Ru