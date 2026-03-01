Нападающий Роналду травмировался в матче за "Аль-Наср"

Португальский нападающий саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду получил повреждение в матче 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии с "Аль-Фейху". Роналду начал встречу в стартовом составе, однако не смог доиграть ее до финального свистка. На 81-й минуте португалец был заменн из-за проблем с правой ногой. По ходу игры "Аль-Наср получил право на пенальти, однако Роналду не сумел реализовать 11-метровый удар. Встреча завершилась победой "Аль-Насра" с результатом 3:1. Следующую игру клуб проведет 4 марта с "Аль-Васлом" , при этом неясно, сыграет ли Роналду. В текущем сезоне 41-летний Роналду забил 20 мячей в 23 матчах за "Аль-Наср" во всех турнирах. В феврале Роналду бойкотировал матчи "Аль-Насра" из-за недовольства руководством клуба. Футболист был недоволен управлением клубом со стороны Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF). По информации СМИ, Роналду считает, что фонд уделяет его команде меньше внимания и ресурсов по сравнению с другими подконтрольными клубами, в частности с "Аль-Хилялем". Позднее он вернулся в состав команды.