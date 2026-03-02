Главные события предпоследнего тура женской Суперлиги по волейболу

Успеет ли Зоран Терзич «вылечить» команду до старта плей-офф?

Буквально шаг остаётся сделать командам женской Суперлиги для того, чтобы зафиналить регулярный чемпионат. И надо сказать, что 25-й тур принёс больше вопросов, чем ответов. Неожиданное поражение Казани увеличило шансы «Уралочки» на первое место в регулярке. По-прежнему остаётся спорной и восьмая строчка в турнирной таблице, за которую борются «Корабелка» и «Протон». Поэтому 26-й тур точно не будет лёгкой прогулкой для команд, претендующих на место в плей-офф.

А пока рассказываем обо всём интересном, что произошло на днях.

У Казани снова проблемы

Неожиданно для многих завершилась встреча в Казани, где «Ленинградка» смогла выстоять в матче с «Динамо-Ак Барс». Однако этому есть вполне логичное объяснение – короткая скамейка запасных у казанского клуба. У Зорана Терзича не было сразу нескольких ключевых игроков. Екатерина Енина уже давно наблюдает за матчами своей команды как зритель, но в этот раз компанию ей составили ещё четыре волейболистки: Брайелин Мартинес, Камилла Реброва, Елизавета Карполь и Гайла Гонсалес. Последняя, по словам тренера, должна присоединиться к команде уже в следующей игре.

«Не могу сказать, что счётом недоволен. Каждая партия была в борьбе – 28:26, 26:24. В какой-то степени это даже лучше, чем я ожидал, учитывая наши кадровые проблемы. Однако я крайне недоволен тем, что снова проявилась наша старая болезнь: мы не можем спокойно завершить сет, в котором ведём семь или восемь очков. Это серьёзная проблема. Сегодня нам было очень тяжело, так как в составе отсутствовали сразу три игрока стартовой шестёрки. Мы играли практически без замен. Для Полины Ковалевой это и вовсе был первый полноценный матч за Казань в этом году. Поэтому счётом я доволен, а вот качеством игры – лишь отчасти», – подвёл итог встречи Зоран Терзич.

Действительно, у Казани был реальный шанс победить даже таким составом. Проблема, которую обозначил сербский наставник, дала о себе знать в третьем сете. Слишком рано хозяйки почувствовали вкус успеха и расслабились, позволив «пчёлкам» вернуться в игру и увести победу из-под носа у Казани. Что примечательно, у «Ленинградки» главная роль в валидольном матче оказалась не у крайних нападающих, а у блокирующей Дарьи Малыгиной. Центральная с 14 очками, половина из которых была выиграна на блоке, стала самой результативной волейболисткой в составе жёлто-чёрных.

Реванш в Москве

В Москве тоже не обошлись без драмы, продолжавшейся целых четыре сета, каждый из которых был со своим сюжетом. Московское «Динамо» и «Заречье-Одинцово» шли очко в очко, не давая друг другу ни малейшего шанса на передышку. Боролись за каждый мяч, бросались в погоню в трудные моменты и заставляли болельщиков изрядно понервничать. В итоге выстояли более упёртые – подмосковные волейболистки.

«Играли хорошо, достойно выглядели в начале и середине матча. Да, проиграли две партии на «больше-меньше», но мы не должны вставать в четвёртом сете и опускать руки после таких тяжелых партий. По ходу всей игры нам не хватило приёма, вышли на высокий мяч. Где-то сами не справились, не показали уровень своей атаки», – так Аркадий Козлов говорил о причинах неудачи.

Статистика подтверждает слова наставника московского «Динамо». Единственный элемент, который выпадал у хозяек на протяжении всего матча – приём. Позитивная доводка держалась на уровне 20-35%. Поэтому крайним нападающим постоянно приходилось атаковать с высоких мячей и на организованном блоке. А первый темп у «Динамо» был просто роскошью в этом матче. В итоге именно атака и решила судьбу встречи: зареченки были чуть лучше – 65:62 и допустили на две ошибки меньше. Эта минимальная разница и склонила чашу весов в сторону «Заречья», позволив команде Константина Ушакова взять реванш за обидное домашнее поражение.

«Протон» по-прежнему в игре

Команда Юрия Маричева – вот кто показывает характер и продолжает биться за место под солнцем. Саратовские волейболистки создали себе максимальные сложности для выхода в плей-офф и теперь героически их преодолевают.

В Туле команды разыграли пятисетовый триллер. «Протон» обрушился на «Тулицу» в первом сете, как цунами. Такого мощного начала хозяйки явно не ожидали. Укротить саратовскую команду получилось лишь во второй партии. После столь ураганного начала матча на стороне гостей начался полный штиль. Это позволило тульским волейболисткам взять игру под свой контроль. Но сдерживать гостий получилось только два сета, затем «Протон» снова ожил и смог увести встречу на тай-брейк. Развязка наступила в самой концовке партии, где гости оказались более удачливы: Варвара Сергеева закрыла атаку Александры Мамедовой, а после оформила победный эйс – 16:14.

Что ещё было в 25-м туре?

Только «Уралочка-НТМК» и краснодарское «Динамо» могут похвастаться быстрыми победами в 25-м туре.

Команда Михаила Карполя без особых проблем справилась с гостьями из Минска. Небольшая пробуксовка у хозяек была лишь в третьем сете, но и его уральские волейболистки завершили в свою пользу. В концовке блистала Ольга Ваганова. Теперь «Уралочку» от казанского клуба отделяет всего два очка. И если у «Динамо-Ак Барс» полный лазарет, то в состав екатеринбурженок вернулась доигровщица Бранка Тица, пропустившая несколько матчей из-за травмы.

А в основу краснодарского «Динамо» вернулась Татьяна Ежак – это доигровщица, которая цементирует атаку южанок. И это сразу отразилось на итоговом счёте в матче с «Корабелкой». Краснодарские волейболистки взяли убедительный реванш за поражение в первом круге, а заодно создали трудности команде из Северной столицы по выходу в плей-офф.

«Динамо-Метар» – ещё одна команда в туре, которая дома завоевала полноценные три очка. В Челябинске хозяйки обыграли красноярский «Енисей», позволив соперницам взять лишь первую партию.

В Омске калининградский «Локомотив» и «Омичка» устроили настоящую волейбольную драму. В отсутствие у железнодорожниц Киси Насименто сибирячки включились на полную и навязали борьбу чемпионкам. Дело дошло до пятого сета, где гостьи всё же смогли выстоять и забрать победу. Дарья Киселёва в этом матче обновила рекорд предварительного этапа по количеству блоков. Сейчас на счету центральной их 126! Прежнее достижение было установлено Дарьей Малыгиной в 2023 году – 123 блока.

Что в турнирной таблице?

Матчи 25-го тура закрутили максимальную интригу перед заключительным туром. «Динамо-Ак Барс» после поражения сравнялось по количеству побед с «Уралочкой». И теперь команде Зорана Терзича нужно непременно побеждать в последнем матче или как минимум выигрывать две партии, чтобы оставить за собой первое место по итогам регулярного чемпионата.

«Протон» и «Корабелка» также держат своих болельщиков в напряжении. Потому что именно этим двум командам предстоит биться за последнее место в топ-8. И создаётся впечатление, что саратовские волейболистки крепко вцепились в шанс заскочить в последний вагон уходящего поезда. В то время как подопечные Светланы Сафроновой не воспользовались возможностью решить эту задачу в матче с Краснодаром. Всё решится в последнем туре.

«Ленинградка» благодаря своей сенсационной победе во встрече с Казанью, совершила размен с московским «Динамо» и поднялась на четвёртое место.

Матчи 26-го тура пройдут 4 и 5 марта. Особое внимание на себя обращают сразу несколько игр: противостояние казанского «Динамо» и «Заречья», а также пары, где сойдутся «Протон» и «Корабелка». Обе команды проведут свои последние матчи дома: Саратов будет принимать гостей из Москвы, а в Санкт-Петербург пожалуют волейболистки из Тулы.