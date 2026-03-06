Европейская конфедерация волейбола допустила россиян до турниров

Европейская конфедерация волейбола (CEV) допустила молодежные российские сборные до участия в международных соревнованиях под своей эгидой.

Об этом сообщила пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

"CEV приняла решение допустить молодежные команды России до участия в европейских турнирах, которые, в свою очередь, являются отборочными на международные, в полноценном статусе, под флагом и с гимном страны", – говорится в сообщении.

Ранее Международная федерация гребного спорта допустила россиян и белорусов до участия в турнирах в четверках и восьмерках в нейтральном статусе. При этом раньше допуск распространялся только на одиночные и парные соревнования.

В Кремле считают, что все атлеты должны свободно состязаться под флагами своих стран. Спорту не следует быть жертвой политики, указывал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.