В плей-офф женской волейбольной Суперлиги проиграли сразу три фаворита

«Уралочка», «Заречье» и «Ленинградка» оказались на грани вылета.

© ЖВК «Уралочка-НТМК»

В женской волейбольной Суперлиге началась самая непредсказуемая и интригующая часть – матчи на вылет. И первые же встречи подарили болельщикам невероятный накал борьбы и сенсации. Из четырёх лучших команд регулярного чемпионата победила только одна!

Прежде чем перейти непосредственно к результатам, напомним, что в четвертьфиналах серии до двух побед. В случае равенства после двух встреч команды сыграют дополнительный матч на площадке того клуба, который занял место выше в турнирной таблице по итогам регулярного этапа.

Подножка от «Корабелки»

Неожиданно для многих находившаяся в отличной форме «Уралочка-НТМК» оступилась в первом же матче плей-офф. «Корабелка» оказалась трудным препятствием для команды Михаила Карполя на пути к полуфиналу.

«Многие думают, что задачу на сезон мы выполнили, «Корабелка» первый сезон в Суперлиге и попала в восьмёрку, что уже хорошо. Но мы команда молодая, у нас есть характер, желание, хорошая подготовка. Поэтому хотим большего – сколько сможем, столько и возьмем. Тем более тренер сказала такую вдохновляющую речь на собрании, что нам захотелось выиграть назло всем тем, кто не верил в нас», – сказала Елизавета Нестерова после матча.

Похоже, «Корабелка» действительно способна сотворить первую громкую сенсацию чемпионата России в этом четвертьфинале. Тем более что свои слова доигровщица подкрепляет делом. Волейболистка завершила матч с 23 набранными очками и эффективностью в атаке 54%. Это лучший показатель среди всех доигровщиков. Именно результативные действия Нестеровой приносили «Корабелке» победу в каждом выигранном сете. Посмотрим, получится ли петербурженкам победить и дома.

Триллер в Одинцове

Матч в подмосковном Одинцове между «Заречьем» и «Локомотивом» просто не мог пройти тихо и спокойно. На протяжении всего сезона эти команды вели бескомпромиссную борьбу и демонстрировали волю к победе. А сценарий каждой встречи двух призёров прошлого сезона содержал по несколько сюжетных поворотов. Вот и в первом матче четвертьфинальной серии получился триллер. Хозяек от победы отделял всего один мяч, однако ошибка Юлии Бровкиной на подаче в решающем сете обошлась хозяйкам слишком дорого.

«Нашей задачей было выдержать то напряжение, которое предложил соперник. Ни в коем случае не тушеваться. Первую партию мы упустили из-за некоторой психологической неустойчивости. Потом перезагрузились и смогли выйти на свой уровень. Отлично вышла Марина Аслямова, не застеснялась, переломила ход третьей партии, сразу пошла в бой, показала характер. Результатом довольны, но не поём себе дифирамбы. Здесь и сейчас уже надо это забыть, идут игры на выбывание. Мы сделали первый шаг, будем готовиться ко второму», – подвёл итоги встречи тренер «Локо» Андрей Воронков.

Действительно в третьем сете у «Заречья» была прекрасная возможность захватить лидерство. Хозяйки доминировали на протяжении всей партии, имея двукратное преимущество в счёте. Им даже удалось нейтрализовать главную угрозу соперниц – Киси Насименто. Однако замена Андрея Воронкова принесла удачу «Локомотиву». Марина Аслямова выдала фантастическую концовку и позволила железнодорожницам вернуться в игру.

У зареченок была своя героиня – Ольга Бирюкова. Доигровщица билась как львица, тащила на себе всю команду. Особенно мощно капитан смотрелась в атаке. До Бирюковой довели 73 мяча, и она забила 32 из них! Именно её удар принёс команде матчбол в пятом сете. Вот только реализовать его не получилось: Бровкина ошиблась на подаче, и решающими в матче стали два «чехла» от Киселёвой – 16:14 и 3:2. Теперь серия переезжает в Калининград, где железнодорожницы постараются, не затягивая, решить судьбу путёвки в полуфинал.

«Пчёлкам» подрезали крылышки

В Санкт-Петербурге оступился ещё один номинальный лидер четвертьфинальной пары. «Ленинградка» не смогла сдержать напор московского «Динамо». Бело-голубые буквально из-под носа увели победу у жёлто-чёрных. Решающим стал второй сет, в котором столичные волейболистки отыграли три сетбола у хозяек площадки. Это позволило команде Аркадия Козлова завладеть инициативой в матче и выйти вперёд в серии.

«Динамо» переиграло «Ленинградку» на сетке: в атаке было 40% реализации против 35%, на блоке – и вовсе полное доминирование – 14:6. Главное – сработали замены москвичек: удачно вышли Анастасия Манжосова и Наталия Гончарова. Последняя как раз и стала самым результативным игроком в составе «Динамо». Диагональная набрала 17 очков за неполных три сета.

И только Казань устояла!

Казанское «Динамо-Ак Барс» – единственная команда из первой четвёрки, выигравшая первый матч плей-офф. Однако и в этой встрече фаворит не избежал проблем. «Тулица» оказывала достойное сопротивление победителю регулярки и даже оставила за собой стартовый отрезок игры.

Как и ожидалось, с первых минут встречи в старте у Казани вышли главные забойщицы команды Гайла Гонсалес и Брайелин Мартинес. Но раскачивались они долго: Мартинес в первом сете забила четыре мяча, Гонсалес – два. А команда Алексея Лазневого выдала мощное начало матча, превзойдя «Динамо» во всех компонентах игры: атака – 39% реализации против 32%, блок – 6:1, подача – 1:0. И «Тулица» неожиданно для многих повела в счёте.

Неудивительно, что после такого неубедительного начала доминиканки уступили своё место в составе. Сербский наставник отдал предпочтение тем игрокам, которые ярко зафиналили регулярку – Полине Ковалёвой, Юлии Столбовой и Анастасии Светник, заменившей Ирину Королёву.

Во втором сете динамовки перехватили инициативу в матче, показав гостьям, кто здесь вообще фаворит. Солировали Столбова и Екатерина Гатина – они и стали самыми результативными игроками по итогам встречи. А Мартинес появлялась на площадке лишь эпизодический. Но и этого хватило для успеха.

Радость победы омрачила только травма Гатиной в четвёртом сете. К сожалению, доигровщица неудачно приземлилась после очередной атаки, не смогла подняться и даже самостоятельно покинуть площадку. Это ощутимая потеря для «Динамо» на старте плей-офф.

Вторые матчи состоятся уже в конце недели, 13 и 14 марта.