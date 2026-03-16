Представлена символическая сборная женского чемпионата по волейболу

ВФВ представила символическую сборную женского регулярного чемпионата
Всероссийская федерация волейбола представила символическую сборную женского регулярного чемпионата российской Суперлиги.
Решение о попадании в список лучших спортсменов на своих позициях определяли эксперты по результатам 26 матчей, а решающее слово осталось за главными тренерами Суперлиги.
Символическая сборная:
связующая: Ева Павлович Мори, «Заречье-Одинцово»;
диагональная: Елизавета Протопопова, «Уралочка-НТМК»;
блокирующая: Елизавета Фитисова, «Уралочка-НТМК»;
блокирующая: Дарья Киселёва, «Локомотив»;
доигровщица: Брайелин Мартинес, «Динамо-Ак Барс»;
доигровщица: Елизавета Нестерова, «Корабелка»;
либеро: Мария Бибина, «Динамо-Ак Барс».
