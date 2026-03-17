Семья волейболистки «Уралочки» пострадала в автокатастрофе

Семья 27-летней либеро женского волейбольного клуба «Уралочка-НТМК» Полины Трухиной попала в ДТП. Трагедия случилась в период проведения четвертьфинальных матчей между свердловчанками и «Корабелкой» из Санкт-Петербурга. Полина покинула расположение команды перед третьей встречей в рамках серии игр.

В знак поддержки одноклубницы Трухиной вынесли игровую майку Полины на площадку после победы над «Корабелкой».