Сразу четыре россиянки сыграют в полуфинале чемпионата Турции

В Турции завершился женский регулярный чемпионат по волейболу. Его победителем стал «Вакифбанк», за который выступает российская доигровщица Марина Маркова. Команда выиграла 25 матчей из 26 в рамках турнира.

На втором месте остался «Фенербахче» в составе с российской доигровщицей Ариной Федоровцевой. Клуб одержал 22 победы. Третье место с 21 победой занял «Зерен Спорт», за который играют россиянки Анна Лазарева и Светлана Гатина. На четвёртом месте – «Экзачибаши» (20 побед).

Эти четыре команды сыграют между собой в полуфинале чемпионата в следующих парах: «Вакифбанк» — «Экзачибаши», «Фенербахче» — «Зерен Спорт».