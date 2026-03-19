Болгарин объяснил, почему решил продолжить карьеру в российской Суперлиге

Связующий волейбольного клуба «Локомотив» (Новосибирск) болгарин Симеон Николов рассказал, почему решил продолжить свою игровую карьеру в российской Суперлиге.

– Это твой первый в профессиональной карьере трансфер, и ты выбрал наш чемпионат. Почему?

– Россия была единственным вариантом, где мне предложили роль основного связующего. Я хотел именно играть, а не быть вторым номером. Другими словами, я сделал выбор в пользу тяжёлого чемпионата, где буду на площадке и смогу вырасти профессионально, ещё и в хороших условиях.

– Но большинство игроков предпочитают итальянский чемпионат, чтобы развиваться и прогрессировать.

– Есть такое. У меня тоже была возможность выбрать итальянский чемпионат, но я не захотел попасть в худшую команду итальянской лиги. Я предпочитаю бороться за медали в России.

– В интернете есть информация, что на твой переход повлияли хорошие дружеские отношения твоего папы Владимира Николова и Пламена Константинова, которые вместе играли в сборной.

– Возможно. Но я не уверен, что это сыграло большую роль. Думаю, если бы Пламену не нравилось, как я играю, то он бы не взял меня в команду. Конечно, они играли вместе и у них дружеские отношения, но, думаю, ему просто нужен был молодой игрок, – сказал Николов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.