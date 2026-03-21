Красноярский «Енисей« вышел в 1/4 финала плей-офф Суперлиги-2025/2026

Волейболисты «Енисея» (Красноярск) обыграли «Газпром-Югра» из Сургута во втором матче квалификации плей-офф Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:19, 29:27, 25:19).

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Квалификация к плей-офф:

В первом матче серии «Енисей» также был сильнее клуба из Сургута со счётом 3:0 (25:22, 25:20, 25:19).

Команды, занявшие по итогам регулярного чемпионата с пятого по 12-е место в турнирной таблице, играют квалификационный раунд из двух матчей, в случае равенства по очкам по итогам двух игр сразу по окончании второй встречи проводится «золотой» сет до 15 очков, его победитель выходит в четвертьфинал.