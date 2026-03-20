Волейболистка Гончарова рассказала о смене клуба и чемпионата

Капитан женского волейбольного клуба «Динамо» Москва Наталия Гончарова рассказала о неудачных попытках смены чемпионата и клуба в карьере.

– А никогда не было соблазна попробовать свои силы где-нибудь в другом клубе или даже чемпионате?

– Скажу так: попытки были, но они все неудачно заканчивались. В итоге я оставалась здесь и ни о чём не жалею, «Динамо» — это мой дом, — сказала Гончарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

Гончарова является чемпионкой мира (2010), двукратной чемпионкой Европы. С 2010 года она выступает за сборную России, в 2008 году начала играть за московское «Динамо».