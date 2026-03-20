Экс-тренер женской сборной России по волейболу внесен в "Миротворец"

Бывшего главного тренера женской сборной России по волейболу Вадима Панкова внесли в базу украинского ресурса "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.

Также в базе оказался бывший генеральный менеджер сборной России по баскетболу Дмитрий Домани. Им ставят в вину покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Панкову 61 год, он тренировал женскую сборную России с 2018 по 2019 год, под его руководством национальная команда заняла восьмое место на чемпионате мира и седьмое - на чемпионате Европы. Также специалист работал в "Уралочке", "Заречье-Одинцово", в настоящий момент тренирует "Северянку" из Череповца.

Экстремистский сайт "Миротворец" создан в 2014 году. Сайт содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов и политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса.