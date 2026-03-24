Волейболистка «Заречья» высказалась о победе в матче 1/2 финала ЧР

Доигровщица «Заречья-Одинцово» Ольга Бирюкова оценила игру своей команды во втором матче с «Уралочкой-НТМК». Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:22) в пользу подмосковной команды. Общий счёт в серии – 1:1.

«Первый матч для нас оказался пощёчиной. Мы не любим лёгких путей, всегда идём через тернии к звёздам. Эта серия долгая и понятно, что после каждой игры все команды будут разбирать, делать какие-то выводы. Работа над ошибками была произведена. Сегодня мы показали хороший волейбол, классный счёт, мне очень нравится. Хочется порадоваться, но пока нельзя, так как серия длительная. Сейчас мы едем домой. Думаю, что «Уралочка» тоже проанализирует и волейбол будет каждый раз разным. Самое главное нам сохранять свой настрой, боевой дух и делать то, что нам говорит тренер. Мне кажется, сегодня мы прихватили уралочек побольше на блоке. Это их немного обескуражило, но повторюсь, что сегодня так, завтра совершенно другой матч. Всё будет по-новому. Поэтому мы сравняли счёт в серии, я очень рада. Оставляем всё самое позитивное тут и едем бороться дальше», – приводит слова Бирюковой пресс-служба ВФВ на официальном сайте.