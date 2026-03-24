«Зенит» СПб уверенно обыграл «Енисей» в первом матче 1/4 финала Суперлиги

Сегодня, 24 марта, волейболисты «Зенита» из Санкт-Петербурга в первом матче четвертьфинала мужского чемпионата России — 2025/2026 среди команд Суперлиги обыграли красноярский «Енисей». Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:21, 25:19, 25:22).

© пресс-служба ВК "Зенит" Санкт-Петербург

Волейбол. Мужчины. Суперлига — плей-офф (м) 2025/2026. 1/4 финала. Первый матч:

Второй матч в серии состоится в субботу, 28 марта, начало встречи — в 12:00 мск.

Ранее новосибирский «Локомотив» обыграл «Белогорье» со счётом 3:1 (24:26, 25:19, 25:16, 25:22), а московское «Динамо» оказалось сильнее «Динамо-ЛО» — 3:0 (25:21, 25:17, 25:19).

Серии проводятся до двух побед по схеме «1-1-1». Первые и при необходимости третьи матчи проходят на площадках команд с более высоким посевом.