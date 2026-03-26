Российских волейболисток допустили до соревнований в Италии с флагом и гимном

Женская юниорская сборная России по волейболу (до 17) лет выступит на международном турнире в Италии под флагом и гимном, сообщается в Telegram‑канале Всероссийской федерации волейбола (ВФЛ).

Соревнования в итальянском Порденоне пройдут с 3 по 6 апреля. Соперницами российской сборной станут волейболистки из клубов Румынии, Италии, Испании, Португалии, Канады, Индии, Венгрии, Австрии, Люксембурга, Бразилии и Германии.

— Возвращаться на международные турниры волнительно, особенно учитывая, что прошел достаточно большой срок. Нашим последним крупным стартом был чемпионат мира среди девушек до 18 лет, который прошел в Мексике в 2021 году. Мы покинули мировую площадку в статусе сильнейшей команды планеты, поэтому и выйти на нее обязаны достойно, — приводит слова старшего тренера сборной Александра Карикова пресс‑служба ВФЛ.

В декабре Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что исполком организации рекомендовал международным федерациям не ограничивать доступ спортсменов из России и Белоруссии к юношеским соревнованиям как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах. Кроме того, российским и белорусским атлетам разрешено выступать на турнирах под национальной символикой, с флагом и гимном.