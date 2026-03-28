«Зенит-Казань» выиграл второй матч серии плей-офф у «Новы»

Волейболисты клуба «Зенит-Казань» вышли в полуфинал чемпионата России среди команд Суперлиги сезона-2025/2026, обыграв «Нову» из Новокуйбышевска во втором матче четвертьфинальной серии турнира. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:19, 25:19, 25:20).

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Четвертьфинальная серия (до двух побед):

«Зенит-Казань» Казань – «Нова» Новокуйбышевск — 3:0 (25:19, 25:19, 25:20). Счёт в серии – 2:0.

Предварительный этап Суперлиги-2025/2026 завершился 14 марта 2026 года. По его итогам напрямую в плей-офф вышли: «Зенит» (Санкт-Петербург), «Зенит-Казань» (Казань), «Локомотив» (Новосибирск), «Динамо» (Москва). «Енисей» (Красноярск), «Нова» (Новокуйбышевск), «Белогорье» (Белгород) и «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) стали участниками четвертьфинала после победы в квалификационных матчах.

Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).