Зачем в мужской Суперлиге по волейболу на ходу меняют регламент?

В щекотливой ситуации оказался «Зенит» из Санкт-Петербурга.

В мужской волейбольной Суперлиге подходят к концу четвертьфиналы. Три команды – «Зенит-Казань», «Зенит» Санкт-Петербург, и «Динамо» – уже обеспечили себе проход в следующий раунд, а «Локомотиву» и «Белогорью» предстоит сыграть решающий, третий матч, который пройдёт 31 марта.

И совершенно неожиданно для всех поклонников волейбола в этот же день начнут выяснять отношения петербуржцы и москвичи – уже в полуфинале! Парадокс – предыдущая стадия ещё толком не завершилась, а уже стартует следующая. Почему же так случилось? Давайте разбираться!

Что написано в регламенте?

В регламенте прописан промежуток, в который должны пройти первые два матча полуфинала.

«3-6 апреля – на полях команд, занявших в данной паре более высокое место на предварительном этапе» – это цитата из документа.

То есть первые два матча в Санкт-Петербурге должны были пройти либо 3 и 5, либо 4 и 6 апреля. Но на деле команды сыграют 31 марта и 2 апреля.

Почему так случилось?

Как оказалось, в даты, установленные регламентом, в Санкт-Петербурге занят КСК «Арена», где проводит свои домашние матчи питерский «Зенит». 3 апреля на этой площадке пройдёт концерт Федука, а 4-5 апреля — турнир по бодибилдингу и фитнесу «Северная Пальмира».

Конечно, петербуржцы проводят домашние матчи ещё и в «Академии Платонова», однако эта арена не проходит по регламенту – она вмещает всего 1500 зрителей.

В такой ситуации оставалось два варианта — либо переносить стартовые матчи серии в Москву и терять преимущество своей площадки, либо договариваться с «Динамо» и федерацией. К счастью для петербуржцев, москвичи согласились на сдвиг дат. Хотя плюс ли это для команды Константина Брянского – непонятно. Разве что очевидна экономия на переездах, ведь москвичи недавно провели выездной матч четвертьфинала в Сосновом Бору.

Почему такой перенос – плохо?

Да, для клуба с берегов Невы всё разрешилось благополучно, однако вопросы остаются. Регламент с датами плей-офф появился ещё до начала сезона. Неужели нельзя было решить вопрос с арендой площадки заранее? В итоге мы получаем парадоксальную ситуацию, при которой ещё не закончились четвертьфиналы, но уже стартуют полуфиналы. А после двух матчей команды получат целую неделю паузы, после чего продолжат серию.

Не позавидуешь и поклонникам волейбола, которые собирались приехать в Санкт-Петербург. Разумеется, они заранее изучили регламент и спланировали свою поездку. Возможно, забронировали билеты на самолёты или на поезда, места проживания. О них, конечно, в этой ситуации никто не подумал.

Самое интересное, что план, разработанный петербуржцами, висел буквально на волоске. Выиграй «Динамо-ЛО» у москвичей второй матч четвертьфинальной серии – и командам пришлось бы проводить третью встречу 31 марта. В какие даты и на каких аренах при таком раскладе прошли бы полуфиналы – огромный вопрос. Возможно, и впрямь команде Владимира Алекно пришлось бы добровольно отказываться от преимущества своей площадки.

Парадоксы в Суперлиге продолжаются. И это далеко не первая подобная ситуация. Можно вспомнить прошлый сезон, когда регламент точно так же кроили из-за поездки «Динамо» на международный турнир в Дубай. К счастью, спортивное зрелище выше всех этих накладок с регламентом. Но хочется просто наслаждаться волейболом, не думая об организационных моментах.