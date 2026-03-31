Погребняк — о матче Россия — Мали: «Я прогнозирую большое количество голов»

Бывший футболист сборной России Павел Погребняк в эфире «Матч ТВ» сказал, что ожидает результативного матча между национальный командами России и Мали. BetBoom товарищеский матч пройдет в Санкт‑Петербурге и начнется в 20:00 по московскому времени. — Я прогнозирую большое количество голов, несмотря на то что Мали мало пропускает. Лидеры Мали не приехали, у нас состав боевой — Головин, Баринов, Кисляк, Воробьев на острие, который хорошо себя проявляет в «Локомотиве». Футболиста я в себе не убил. Когда посещаю матчи «Зенита» или сборной России, хочется выйти хотя бы на заменку, хотя бы на 10 минут, — сказал Погребняк в эфире «Матч ТВ».