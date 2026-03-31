Волейболисты столичного «Динамо» обыграли на выезде петербургский «Зенит»

Волейболисты московского «Динамо» переиграли «Зенит» в первом матче полуфинальной серии Суперлиги
Московское «Динамо» одержало победу над петербургским «Зенитом»» в первом матче полуфинальной серии чемпионата России по волейболу среди мужских команд.
Встреча в Санкт‑Петербурге завершилась со счетом 3–2 (17:25, 25:19, 25:22, 26:28, 15:13) в пользу гостей.
Следующий матч серии до трех побед пройдет в четверг в Санкт‑Петербурге.
