Волейболисты столичного «Динамо» обыграли на выезде петербургский «Зенит»

Московское «Динамо» одержало победу над петербургским «Зенитом»» в первом матче полуфинальной серии чемпионата России по волейболу среди мужских команд.

Встреча в Санкт‑Петербурге завершилась со счетом 3–2 (17:25, 25:19, 25:22, 26:28, 15:13) в пользу гостей.

Следующий матч серии до трех побед пройдет в четверг в Санкт‑Петербурге.

