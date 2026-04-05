Вербов рассказал о состоянии здоровья получившего травму Фёдорова

Главный тренер волейбольного клуба «Зенит-Казань» Алексей Вербов рассказал о состоянии либеро команды Ильи Фёдорова, который получил повреждение в первом матче полуфинальной серии плей-офф Суперлиги-2025/2026 с новосибирским «Локомотивом».

«Вопросов по участию Фёдорова в этой игре не было. У меня была тактическая идея, я видел, что он немного дёргался в первом матче. Решили поэтому, что Илюха может помочь нам в защите, с организацией игры. Фёдоров, войдя в режим определённый, когда встал на приём, был уже спокойным, все подачи выдержал, мало проиграл и сильно помог. Даже не рассматривалась история, что он не будет участвовать. Слава богу, швы не понадобилось накладывать, он был готов и вчера-позавчера уже играть», – передаёт слова Вербова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.