Российские ватерполисты победили сборную Бразилии в первом матче после возвращения на международную арену
Мужская сборная России по водному поло одержала победу над командой Бразилии в матче второго дивизиона Кубка мира на Мальте.
Встреча в Гзире завершилась со счетом 10:7 (1:2, 3:0, 2:3, 4:2) в пользу россиян.
Российские ватерполисты, выступающие в нейтральном статусе, провели первый за последние четыре года матч под эгидой World Aquatics после отстранения от международных соревнований в 2022 году.
В среду сборная России сыграет с командой Великобритании.
Турнир второго дивизиона Кубка мира на Мальте продлится до 13 апреля.