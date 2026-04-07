Российские ватерполисты победили сборную Бразилии

Мужская сборная России по водному поло одержала победу над командой Бразилии в матче второго дивизиона Кубка мира на Мальте.

Встреча в Гзире завершилась со счетом 10:7 (1:2, 3:0, 2:3, 4:2) в пользу россиян.

Российские ватерполисты, выступающие в нейтральном статусе, провели первый за последние четыре года матч под эгидой World Aquatics после отстранения от международных соревнований в 2022 году.

В среду сборная России сыграет с командой Великобритании.

Турнир второго дивизиона Кубка мира на Мальте продлится до 13 апреля.